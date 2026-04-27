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27 abr 2026 Actualizado 20:31

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Ana María Peláez comparte herramientas para lograr la felicidad laboral y expandir nuestro potencial

¿Cómo lograr la felicidad laboral y de qué manera construir un clima de trabajo en el que podamos expandir nuestro mayor potencial y podamos crear un tejido que construya bienestar y éxito? Ana María Peláez, escritora y conferencista enfocada en el desarrollo personal, nos comparte herramientas que nos permitan lograr ese objetivo no solo en esa área de la vida 

Ana María Peláez comparte herramientas para lograr la felicidad laboral y expandir nuestro potencial

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