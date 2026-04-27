Ana María Peláez comparte herramientas para lograr la felicidad laboral y expandir nuestro potencial

¿Cómo lograr la felicidad laboral y de qué manera construir un clima de trabajo en el que podamos expandir nuestro mayor potencial y podamos crear un tejido que construya bienestar y éxito? Ana María Peláez, escritora y conferencista enfocada en el desarrollo personal, nos comparte herramientas que nos permitan lograr ese objetivo no solo en esa área de la vida