“Va a terminar diciendo que el debate sea en RTVC”: Enrique Gómez a Iván Cepeda
El jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, el senador electo Enrique Gómez Martínez.
El senador electo Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, lanzó duras criticas contra Iván Cepeda y su propuesta de fijar reglas para un eventual debate presidencial.
Aseguró que, con la propuesta, el candidato solo busca desviar la atención: “Eso es un enorme distractor, una cortina de humo”.
Y dijo que las condiciones planteadas no son necesarias: “El tema de las reglas es un embeleco (…) se trata de enfrentar al pueblo colombiano y mostrar sus propuestas”.
Incluso, dijo que Cepeda no tiene la disposición real de debatir: “Yo creo que Cepeda no va a salir nunca, va a buscar cualquier excusa”.
Finalmente aseveró que una de las condiciones sería que el debate se realizara en el sistema de medios públicos - RTVC.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...