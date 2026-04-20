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20 abr 2026 Actualizado 21:07

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Política

“Va a terminar diciendo que el debate sea en RTVC”: Enrique Gómez a Iván Cepeda

El jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, el senador electo Enrique Gómez Martínez.

Laura Duarte@laurad_duarte

El senador electo Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, lanzó duras criticas contra Iván Cepeda y su propuesta de fijar reglas para un eventual debate presidencial.

Aseguró que, con la propuesta, el candidato solo busca desviar la atención: “Eso es un enorme distractor, una cortina de humo”.

Y dijo que las condiciones planteadas no son necesarias: “El tema de las reglas es un embeleco (…) se trata de enfrentar al pueblo colombiano y mostrar sus propuestas”.

Incluso, dijo que Cepeda no tiene la disposición real de debatir: “Yo creo que Cepeda no va a salir nunca, va a buscar cualquier excusa”.

Finalmente aseveró que una de las condiciones sería que el debate se realizara en el sistema de medios públicos - RTVC.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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