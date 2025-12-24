Estas son las claves para ahorrar energía eléctrica y economizar en la factura durante el fin de año

Colombia

Se acercan las fiestas de fin de año y eso significa la activación de múltiples tradiciones decembrinas en Colombia, como los reencuentros familiares, las celebraciones y las decoraciones navideñas, que incluyen distintos adornos con luces, o que requieren energía eléctrica y deben enchufarse, por lo que el valor del recibo de energía de los hogares puede llegar a incrementar, debido a que hay un consumo inusual en esta temporada del año.

En ese sentido, aunque es importante no dejar de lado estos tipos de tradiciones, sí es fundamental cuidar el consumo de energía eléctrica tanto en este periodo del año como en todos los meses, ya sea por ahorro de dinero en las facturas o por aportar al desarrollo sostenible nacional. Por esa razón, aquí le contamos sobre algunas recomendaciones para ahorrar energía eléctrica en los hogares.

Claves para ahorrar luz durante las fiestas de fin de año

Para tener claro qué acciones pueden ser determinantes en este ahorro, consultamos con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, que promueve el desarrollo sostenible y eficiente del mercado eléctrico colombiano, desde donde invitan a valorar la energía, especialmente en estas festividades. Acá le dejamos algunos de los conejos:

Antes de dormir, desconecte las luces de Navidad. No es necesario dejarlas encendidas durante toda la noche.

Apague las luces de los espacios que no esté tutilizando.

En estas vacaciones, si va a salir de casa, se recomienda desconectar los equipos eléctricos que no requieran estar conectados todo el tiempo.

Otra de las recomendaciones es usar luces LED en las decoraciones navideñas. Esta acción puede representar un importante ahorro en su factura de energía. Además, con este tipo de luces se puede ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica en un mes.

Por otro lado, Acolgen también reveló algunas prácticas sencillas que puede incluir en su rutina para disminuir el consumo de energía eléctrica a nivel general: