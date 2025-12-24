Estas son las claves para ahorrar energía eléctrica y economizar en la factura durante el fin de año
Descubra aquí diversas prácticas sencillas que puede incluir en su rutina, con el objetivo de ahorrar en los servicios públicos para Navidad y Año Nuevo, según expertos de Acolgen.
Colombia
Se acercan las fiestas de fin de año y eso significa la activación de múltiples tradiciones decembrinas en Colombia, como los reencuentros familiares, las celebraciones y las decoraciones navideñas, que incluyen distintos adornos con luces, o que requieren energía eléctrica y deben enchufarse, por lo que el valor del recibo de energía de los hogares puede llegar a incrementar, debido a que hay un consumo inusual en esta temporada del año.
En ese sentido, aunque es importante no dejar de lado estos tipos de tradiciones, sí es fundamental cuidar el consumo de energía eléctrica tanto en este periodo del año como en todos los meses, ya sea por ahorro de dinero en las facturas o por aportar al desarrollo sostenible nacional. Por esa razón, aquí le contamos sobre algunas recomendaciones para ahorrar energía eléctrica en los hogares.
Claves para ahorrar luz durante las fiestas de fin de año
Para tener claro qué acciones pueden ser determinantes en este ahorro, consultamos con la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, que promueve el desarrollo sostenible y eficiente del mercado eléctrico colombiano, desde donde invitan a valorar la energía, especialmente en estas festividades. Acá le dejamos algunos de los conejos:
- Antes de dormir, desconecte las luces de Navidad. No es necesario dejarlas encendidas durante toda la noche.
- Apague las luces de los espacios que no esté tutilizando.
- En estas vacaciones, si va a salir de casa, se recomienda desconectar los equipos eléctricos que no requieran estar conectados todo el tiempo.
- Otra de las recomendaciones es usar luces LED en las decoraciones navideñas. Esta acción puede representar un importante ahorro en su factura de energía. Además, con este tipo de luces se puede ahorrar hasta un 30% de energía eléctrica en un mes.
Por otro lado, Acolgen también reveló algunas prácticas sencillas que puede incluir en su rutina para disminuir el consumo de energía eléctrica a nivel general:
- Utilice bombillas LED, que usan 75 % menos energía y duran 25 veces más.
- Pase menos tiempo en la ducha, un baño de solo 4 minutos podría representar un importante ahorro de agua y energía, pues una hora de uso al día de la ducha eléctrica puede generar un gasto mensual de cerca de 100 mil pesos colombianos.
- Apague las luces cuando no las necesite y desconecte los electrodomésticos si no los está usando; pues, sumando todos los artículos en todos los hogares colombianos, se puede hacer una gran diferencia.
- Lave estratégicamente: utilice los electrodomésticos de forma eficiente, solo con cargas completas de platos o ropa para evitar un mal uso.
- Revise su aire acondicionado para que funcione de manera eficiente. Lo puede realizar limpiando la ventilación y procurando que no se acumule el polvo. Además, asegúrese de que ningún mueble bloquee la salida ni la rejilla de ventilación.
- La nevera es unos de los electrodomésticos que más consume energía, lo ideal es mantener la temperatura entre 4° o 5° C en el refrigerador y en el congelador de -15° a -18°C. Asimismo, asegúrese de que el sello de la puerta esté apretado y que no haya espacios ni grietas que dejen escapar el aire frío.
- Es importante desconectar el cargador del celular cuando no lo esté utilizando.
- Desconecte los computadores de escritorio y portátiles, así no los esté utilizando, pues, de lo contrario, esto puede llegar a representar un consumo anual de 35 a 189 kwh, lo que equivale a dejar de 2 a 3 bombillas encendidas 24 horas todo el año.
- Acciones como desconectar el microondas, la cafetera o tostadora son claves, ya que pueden gastar lo mismo que tener un bombillo encendido hasta 3 meses seguidos y representar un consumo anual de 9 y 18 kwh.