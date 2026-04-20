Inadmiten ciudadano extranjero por alerta de turismo con fines de explotación sexual en Cartagena

El ciudadano llegó en un vuelo procedente de Fort Lauderdale y, luego de la verificación de su perfil y antecedentes, fue inadmitido y regresado en un vuelo con destino a la misma ciudad.

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Este caso se suma a otros registrados en la ciudad durante el presente año, alcanzando un total de cuatro inadmisiones por esta misma causa en Cartagena. De estos casos, tres corresponden a alertas del programa Angel Watch, un listado de ciudadanos estadounidenses con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

A nivel nacional, ya son más de 60 las inadmisiones por motivos similares en lo corrido de 2026. Durante el año anterior, la cifra alcanzó 110 inadmisiones, de las cuales 20 se registraron en Cartagena, incluyendo 14 casos asociados a alertas Angel Watch.

Adicionalmente, la semana pasada la autoridad migratoria detectó a un ciudadano mexicano que era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos relacionados con explotación sexual infantil. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso judicial.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó que “desde nuestra llegada hemos fortalecido los controles migratorios con un enfoque prioritario en la protección de la niñez. Este trabajo está completamente alineado con la estrategia del Gobierno nacional y refleja nuestro compromiso decidido para prevenir la explotación sexual de menores en el país, la cual es acompañada con labores de verificación migratoria en puntos turísticos, hospedajes y hoteles”.

Migración Colombia continúa intensificando las acciones de verificación y control en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, con el fin de garantizar la seguridad y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.