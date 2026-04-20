Gobierno departamental confirma aumento de reclutamiento forzado en el Catatumbo

El reclutamiento forzado aumenta en el Catatumbo / Lorena Murcia. Foto: Getty Images( Thot )

Norte de Santander

Seis son las nuevas víctimas de reclutamiento forzado en la región del Catatumbo según las denuncias más recientes de la Consejería de Paz.

Las autoridades departamentales han expresado su preocupación por los hechos violentos que se han venido registrando al norte del departamento y que compromete la disputa territorial entre el ELN y las Farc.

Las autoridades han advertido que los problemas generados por la guerra entre ilegales ha dejado más de 205 víctimas, luego de los hechos más recientes.

Luis Fernando Niño, jefe de ese despacho dijo a Caracol Radio que “hoy tenemos seis menores reclutados, llevados de manera forzosa a integrar las filas de los violentos y cada día la población civil teme que sus hijos terminen allí por la presión que se ejerce en la zona”.

Finalmente lamentó la situación y abogo por la prota respuesta gubernamental dada la magnitud del conflicto que se esta viviendo en el territorio.