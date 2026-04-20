Exportaciones de uchuva iniciaron el 2026 con tendencia al alza

Tras un año 2025 marcado por una desaceleración en las ventas externas, el sector de la uchuva en Colombia muestra señales de recuperación en el primer bimestre de 2026.

Según cifras de la Dian analizadas por Analdex, las exportaciones de esta fruta alcanzaron los US8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El año anterior, las ventas internacionales de uchuva sufrieron un retroceso del 9,2%, sumando un total de **US45,5 millones obtenidos en 2024. En cuanto al volumen, el descenso fue más moderado, con una caída del 2,4% al pasar de 7.938 toneladas en 2024 a 7.749 toneladas en 2025. Esta disminución se vio reflejada en cuatro de sus cinco principales compradores: Países Bajos (-1,8%), Estados Unidos (-10,8%), Bélgica (-21,8%) y Canadá (-17,1%).

Cundinamarca se consolida como líder productor A pesar de la caída general en 2025, el departamento de Cundinamarca se fortaleció como el principal origen de la fruta, con ventas por **US6,8 millones y un crecimiento del 30,6%.

Mercados internacionales en 2026 En el inicio de este año, el peso exportado también ha mostrado una variación positiva del 2,1%, alcanzando las 1.486 toneladas netas. Los Países Bajos se mantienen como el destino principal, concentrando el 64,5% de las compras totales con US$5,4 millones, lo que supone un crecimiento del 22,3% en comparación con el primer bimestre de 2025. En contraste, el mercado de Estados Unidos, aunque sigue siendo el segundo destino más importante con una participación del 11,1%, registró una contracción del 15,6% en este periodo.

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, expresó su optimismo frente a estos resultados iniciales, señalando que la fruta ya muestra una tendencia más favorable que en 2025 y espera que la uchuva sea un “jalonador del crecimiento de las agroexportaciones” colombianas durante el presente año