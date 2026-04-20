En El Carmen de Bolívar, detenido hombre que habría atacado a su padre con una piedra

Un grave caso de violencia intrafamiliar se registró en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, en el municipio de El Carmen de Bolívar, donde un joven de 24 años, fue capturado luego de presuntamente, agredir brutalmente a su padre.

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Según el reporte de las patrullas de vigilancia, la alerta se conoció a través del dispositivo PDA, luego de que un ciudadano solicitara ayuda urgente manifestando que su hijo lo estaba agrediendo y amenazando de muerte, presuntamente por reclamarle que no permaneciera hasta altas horas de la noche en la calle.

De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar, donde sorprendieron al joven en plena agresión contra el adulto mayor, su padre biológico. El atacante utilizó una piedra con la que le ocasionó una grave herida en la ceja.

El agresor fue capturado en flagrancia y se le dieron a conocer sus derechos como persona detenida por el delito de violencia intrafamiliar. Posteriormente, la captura fue legalizada, se realizó la imputación de cargos y actualmente se encuentra a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.

“El llamado es a resolver los conflictos familiares mediante el diálogo y no con violencia. En lo que va del año 2026, hemos logrado 42 capturas por violencia intrafamiliar y se han presentado 202 denuncias por este delito en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteran su compromiso en la protección de las familias e invitan a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de los hogares.