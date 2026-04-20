Emergencia por lluvias deja sin agua al barrio Claret en Cúcuta

Emergencia por lluvias deja sin agua a barrio Claret en Cúcuta. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Una emergencia por lluvias se registró en las últimas horas en el barrio Claret, en Cúcuta, donde la ruptura de una tubería ha dejado sin servicio de agua potable a la comunidad y genera preocupación por posibles inundaciones.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, Jesús Enrique Arias, aseguró a Caracol Radio que la situación se viene repitiendo y ya completa tres episodios similares. “Aquí al frente de la estación de Centrales, frente al colegio Juan Atalaya, ya van tres casos seguidos. Algo está pasando, porque el agua viene con mucha fuerza y con lodo”, explicó.

Según el líder comunal, la emergencia más reciente ocurrió en la madrugada, cuando nuevamente colapsó la tubería, agravando la situación para los habitantes.

“Llevamos dos días sin agua, hoy ya tres, y en la madrugada se reventó otra vez el tubo”, señaló.

Arias indicó que, aunque las empresas encargadas han atendido los daños, las soluciones no han sido definitivas.

Por ello, insistió en la necesidad de una intervención estructural en el sistema. “Siempre vienen, arreglan y pavimentan, pero el problema continúa. Necesitamos que amplíen la capacidad del tubo, porque esta es una zona donde converge el agua de varias comunas”, agregó.

El dirigente también advirtió sobre los riesgos para la comunidad, especialmente por el flujo de agua y lodo en las vías, lo que representa un peligro para conductores y peatones, además de posibles afectaciones a viviendas.

“La lluvia tapa los huecos y puede generar accidentes. Además, el agua baja con fuerza y puede terminar afectando las casas”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan de manera urgente esta problemática y adopten soluciones de fondo que eviten que la situación se siga repitiendo en este sector de la ciudad.