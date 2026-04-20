Falcao durante su duelo con Millonarios ante el América / Twitter: @MillosFCoficial.

¿Cuál es más favorito: América, Junior o Nacional? El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026 00:00:00 46:41 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de América ante Millonarios y el planteamiento de David González. César dijo: “La gente del Cali está decepcionada y la de Millonarios está triste. David González puso un equipo suplente y terminó ganando”. Sobre el tema Steven agregó: “América ganó varias metiendo a los suplentes, muchos de esos jugadores que entraron, jugaron bien. Pero ahora tampoco es que los pongamos como figuras y titulares”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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