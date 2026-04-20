El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la situación de los equipos que están peleando por un puesto dentro de los ocho.
¿Cuál es más favorito: América, Junior o Nacional? El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de América ante Millonarios y el planteamiento de David González. César dijo: “La gente del Cali está decepcionada y la de Millonarios está triste. David González puso un equipo suplente y terminó ganando”. Sobre el tema Steven agregó: “América ganó varias metiendo a los suplentes, muchos de esos jugadores que entraron, jugaron bien. Pero ahora tampoco es que los pongamos como figuras y titulares”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube