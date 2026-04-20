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20 abr 2026 Actualizado 19:31

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El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la situación de los equipos que están peleando por un puesto dentro de los ocho.

Falcao durante su duelo con Millonarios ante el América / Twitter: @MillosFCoficial.

Falcao durante su duelo con Millonarios ante el América / Twitter: @MillosFCoficial.

Falcao durante su duelo con Millonarios ante el América / Twitter: @MillosFCoficial.
¿Cuál es más favorito: América, Junior o Nacional? El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026

¿Cuál es más favorito: América, Junior o Nacional? El Pulso del Fútbol, 20 de abril de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de América ante Millonarios y el planteamiento de David González. César dijo: “La gente del Cali está decepcionada y la de Millonarios está triste. David González puso un equipo suplente y terminó ganando”. Sobre el tema Steven agregó: “América ganó varias metiendo a los suplentes, muchos de esos jugadores que entraron, jugaron bien. Pero ahora tampoco es que los pongamos como figuras y titulares”.

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