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17 abr 2026 Actualizado 20:14

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El Pulso del Fútbol, 17 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la mala presentación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores.

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¿Somos la tercera potencia del continente en fútbol? El Pulso del Fútbol, 17 de abril del 2026

¿Somos la tercera potencia del continente en fútbol? El Pulso del Fútbol, 17 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño Steven Arce hablaron sobre la comparación entre Luis Díaz y Michael Olise, y sus números en el Bayern Múnich. Steven dijo: “Entre asistencias y goles, creo que Olise y Luis Díaz tienen números muy parecidos. Pero en número Díaz se lo lleva”. Sobre el tema César agregó: “Pero Luis Díaz tiene a la gente muy contenta con él e hizo uno de los goles más importantes del Bayern en los últimos años”.

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