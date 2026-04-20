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20 abr 2026 Actualizado 16:22

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Cartagena

Dos menores desaparecidos en Cartagena fueron hallados en Santa Marta: esto dijo el alcalde

Shayra Sophia Flórez de 12 años y Juan Sebastián Medina de 13, al parecer, salieron de sus casas en forma voluntaria

Alcaldía de Cartagena

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

El mandatario de los cartageneros Dumek Turbay, se refirió a la aparición en la ciudad de Santa Marta, sanos y salvos, de Shayra Sophia Flórez Zuluaga, de 12 años y Juan Sebastián Medina, quien tiene 13.

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Ambos fueron reportados como desaparecidos en la plataforma de la Alcaldía de Cartagena, y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

Horas posteriores a iniciarse su búsqueda, las autoridades en la capital del Magdalena dieron con el paradero de ambos, en lo que habría sido una presunta evasión voluntaria, posiblemente, por un tema sentimental.

El jefe del gobierno en la capital bolivarense celebró que ambos ya se encuentren en compañía de sus seres queridos, e hizo un llamado a los padres de familia del distrito para que pongan más atención en sus hijos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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