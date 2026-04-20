Dos menores desaparecidos en Cartagena fueron hallados en Santa Marta: esto dijo el alcalde

El mandatario de los cartageneros Dumek Turbay, se refirió a la aparición en la ciudad de Santa Marta, sanos y salvos, de Shayra Sophia Flórez Zuluaga, de 12 años y Juan Sebastián Medina, quien tiene 13.

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Ambos fueron reportados como desaparecidos en la plataforma de la Alcaldía de Cartagena, y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes.

Horas posteriores a iniciarse su búsqueda, las autoridades en la capital del Magdalena dieron con el paradero de ambos, en lo que habría sido una presunta evasión voluntaria, posiblemente, por un tema sentimental.

El jefe del gobierno en la capital bolivarense celebró que ambos ya se encuentren en compañía de sus seres queridos, e hizo un llamado a los padres de familia del distrito para que pongan más atención en sus hijos.