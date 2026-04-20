Detenida pareja por presunta comercialización de drogas en Magangué, Bolívar

En una ofensiva frontal contra el microtráfico, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), capturó a una pareja señalada de dinamizar la venta de drogas en el municipio de Magangué, Bolívar.

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El operativo se llevó a cabo mediante tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio Maracaná, donde los uniformados lograron sorprender a los presuntos expendedores con droga lista para su distribución.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 250 dosis de base de coca, 105 dosis de marihuana, dos grameras y bolsas plásticas utilizadas para la dosificación, elementos que evidencian la actividad ilícita que, al parecer, sostenían desde viviendas del sector.

Las investigaciones permitieron establecer que esta pareja utilizaba inmuebles tipo residencia como centros de almacenamiento y dosificación, desde donde distribuían la droga en pequeñas cantidades hacia sectores como Maracaná, Recreo e Isla de Cuba.

Pero lo más alarmante del caso es que, según información de inteligencia, los capturados presuntamente instrumentalizaban a niños, niñas y adolescentes, induciéndolos al consumo y vinculándolos a esta cadena delictiva.

Además, se conoció que esta actividad ilegal les generaba ganancias cercanas a los 2 millones de pesos semanales.

Los capturados presentan antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto calificado y lesiones personales.

Los detenidos, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras un juez de la República define su situación judicial.

“Con este resultado seguimos debilitando las redes de microtráfico que afectan la seguridad y, especialmente, protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes de estos entornos delictivos. No vamos a permitir que sigan siendo utilizados por estructuras criminales”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.