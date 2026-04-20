Alarma por incremento del 411 % en las importaciones de maíz blanco en Colombia

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) reveló un preocupante panorama para el agro nacional: las importaciones de maíz blanco en Colombia aumentaron un 411 % entre enero de 2025 y enero de 2026.

Según los datos suministrados por el gremio, el volumen de maíz blanco importado pasó de 6.008 toneladas a 30.701 toneladas en apenas un año. Por su parte, el maíz amarillo también registró un incremento, aunque menor, del 20,4 %, alcanzando las 723.342 toneladas en enero de 2026.

El gerente de Fenalce, Arnulfo Trujillo explicó que este comportamiento se debe a un entorno internacional favorable para las compras externas, caracterizado por:

Precios internacionales a la baja.

Una Tasa Representativa del Mercado (TRM) estable y descendente, situada entre los $3.600 y $3.700.

Dijo que si bien estas condiciones favorecen la competitividad de lo importado, Trujillo advierte que están presionando a la baja los precios internos y desmejorando la competitividad de la producción nacional, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.

El gerente de Fenalce comentó que ante esta situación, a principios de abril se instaló la primera mesa técnica interinstitucional, solicitada por Fenalce y organizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este espacio participaron entidades como el Ministerio de Comercio, el ICA, el Invima y Finagro, con el fin de abordar la problemática de la producción y comercialización de cereales y leguminosas.

Propuestas estratégicas de Fenalce Para dinamizar el sector y proteger a los agricultores, la federación elevó un conjunto de propuestas estratégicas, entre las que destacan:

Fortalecimiento de asociaciones de pequeños productores y creación de bancos de maquinaria agrícola.

Desarrollo de infraestructura para el secado y almacenamiento.

Implementación de la línea “Cosecha Colombia” para financiar la compra de la cosecha nacional y asegurar que sustituya las importaciones.

Refuerzo de los controles y vigilancia del maíz en los puertos para garantizar la inocuidad y la salud pública.

Como resultado de este primer encuentro, se acordó realizar nuevas mesas técnicas para avanzar en soluciones concretas que permitan defender la producción nacional frente al aumento de las compras en el exterior