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20 abr 2026 Actualizado 12:59

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A mes y medio de las elecciones, más de 5.000 cédulas siguen sin reclamar en Boyacá

Entrega de cédulas se suspenderá antes de la jornada electoral, limitando su retiro en esos días.

Registraduría advierte que miles de documentos podrían ser destruidos si no se reclaman a tiempo.

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