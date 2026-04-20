A mes y medio de las elecciones, más de 5.000 cédulas siguen sin reclamar en Boyacá
Entrega de cédulas se suspenderá antes de la jornada electoral, limitando su retiro en esos días.
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