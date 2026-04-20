A la cárcel mototaxista por abusar sexualmente e intentar asesinar de una menor en Cali

Un hombre que prestaba servicio como mototaxista en Cali fue enviado a la cárcel, luego de ser judicializado por de abusar sexualmente de una menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, cuando la adolescente tomó un servicio de transporte informal en el barrio Alfonso López.

Durante el recorrido, el conductor presuntamente cambió la ruta y la llevó hacia una zona apartada, rodeada de cañaduzales en el sector de Caucaseco, en la vía que conduce a Palmira. En ese lugar la víctima fue atacada con un arma blanca y agredida sexualmente.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que el hombre habría intentado asfixiar a la joven hasta dejarla inconsciente, le arrebatado el celular y escapó.

Pese a la situación, la menor logró recuperarse, pedir ayuda y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Las autoridades indicaron que el procesado fue capturado en Candelaria en un operativo conjunto entre la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Un fiscal especializado le imputó los delitos de tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado, todos agravados.

El hombre no aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.