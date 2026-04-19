Video: Carlos Gómez le da la victoria a Vasco da Gama en los últimos minutos ante São Pablo

Vasco da Gama protagonizó una remontada agónica para imponerse ante São Paulo en la fecha 12 del Brasileirão, en un partido que tuvo protagonismo colombiano y un cierre lleno de emoción.

El compromiso comenzó cuesta arriba para Vasco, ya que Luciano abrió el marcador al minuto 10′ del primer tiempo, adelantando a la visita y marcando el ritmo inicial del encuentro. A partir de ahí, el conjunto visitante intentó reaccionar, pero se encontró con un rival ordenado que supo sostener la ventaja durante gran parte del partido.

En cuanto a la presencia de los colombianos, Carlos Cuesta disputó los 90′ minutos y tuvo una actuación sólida en defensa, respondiendo cuando fue exigido. Por su parte, Johan Rojas jugó 62′ minutos, mostrando mayor incidencia en ataque que en labores defensivas.

Sin embargo, la gran figura de la noche fue Carlos Gómez. El Tinito fue determinante a lo largo del compromiso, aportando tanto en defensa como en ataque, y terminó siendo clave en la remontada.

Cuando el partido parecía encaminarse, apareció al minuto 88′ para marcar el gol del triunfo: tras un rebote dentro del área, quedó de frente al arco y sacó un remate potente al palo derecho del arquero, imposible de detener.

De esta manera, Vasco selló una victoria en los minutos finales, en un duelo que pasó de la desventaja inicial a la celebración, con sello colombiano en el desenlace. Con este resultado Vasco queda ubicado en la casilla nueve con 16 puntos.