Premios India Catalina 2026: estos son los grandes ganadores

Este año, los Premios Indica Catalina, evento que celebra lo mejor de la industria audiovisual colombiana se tomó la Plaza de la Aduana, en el Centro Histórico, en su edición 42.

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Conoce aquí a los ganadores por cada categoría.

GRUPO: FICCIÓN

Mejor Serie de Ficción

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

Mejor Dirección de Ficción

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé

Mejor Libreto de Ficción

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Mejor Actriz de Reparto

• Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix

Mejor Actor de Reparto

• Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix

Actriz o Actor revelación del año

• Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

GRUPO: DOCUMENTAL, PERIODÍSTICO Y DEPORTIVO

Mejor Documental

• Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

Mejor Serie Documental

• Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia

Mejor Noticiero Nacional

• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

Mejor Noticiero Regional o Local

• Citynoticias – CityTV.

Mejor Presentador(a) de noticias

· María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

Mejor Producción Periodística

El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporaci√≥n audiovisual El Espejo/RTVC Play

Mejor Producción Deportiva

• Terreno de Juego - Telecafé

Mejor Presentador(a) de Deportes

• María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico

Mejor Producción de canal comunitario

• La Vorágine de José Eustasio - Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC

GRUPO: VARIEDADES, REALITY, COMEDIA Y MUSICAL

Mejor Producción de Variedades

• Bravíssimo – CityTV

Mejor Presentador(a) de Variedades

• Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV

Mejor Reality o Concurso

• Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece

Mejor Producción de Comedia •

• Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

Mejor Producción Musical

• Armenia - Canal Trece

Mejor Video Musical

• La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films

GRUPO: INFANTIL, JUVENIL, UNIVERSITARIO Y ANIMACIÓN

Mejor Producción Infantil

• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia

Mejor Producción Juvenil

• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil

• Majo Vargas - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción de Animación

• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia

Mejor Actuación de Voz

• Nara Gutierrez - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria

• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom

GRUPO: CATEGORÍAS TÉCNICAS

Mejor Edición de ficción

• Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Dirección de Fotografía de ficción

• Diego Forero y Sergio García - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)

• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Vestuario

• Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción

• Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Mejor Diseño Sonoro de ficción

• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Mejor Edición de no ficción

• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

Mejor Director de fotografía de no ficción

• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).

• José Varón - Contracorriente - Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción

• Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico

Mejor Diseño Sonoro de no ficción

• Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix

GRUPO: DIGITAL, TRANSMEDIA Y MARCA

Mejor Producción Transmedia

Colombia es una Maravilla - OGA Producciones

Mejor Vodcast Conversacional -

Vamos pa Eso - Fragore Studio

Mejor Vodcast Temático

Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet

La Calle del Mensajero - Inter Rapidísimo

Mejor Spot Publicitario

Fichaje Nacional - Akira Cine

GRUPO: FAVORITOS DEL PÚBLICO

Producción de Ficción Favorita del Público

La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público

Carmen Villalobos - La Húesped - Netflix

Actor Favorito del Público

Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3 - Caracol Televisión / Netflix

Noticiero Favorito del Público

RTVC Noticias - Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público

Más Allá del Silencio con Rafael Poveda - Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorito del Público

Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery

Presentador Favorito del Público

Sara Uribe - Somos Café - Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital

Emiro Navarro

GRUPO: IBEROAMERICANA

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción

Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor Serie de ficción vertical

Chamado Na Madrugada - Idilio TV

Mejor Serie de ficción web

Rumbos Cruzados - Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical

Los Propios - Telemedellín (Colombia)

Mejor actriz iberoamericana de ficción

Paulina Dávila - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor actor iberoamericano de ficción

Pablo Cruz - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor serie documental iberoamericano

Marcial Maciel: El Lobo de Dios - Warner Bros. Discovery (LATAM)

Los Premios India Catalina 2026 son auditados por la firma JAHV McGregor, garantizando un proceso justo y transparente en todas sus etapas.