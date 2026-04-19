Premios India Catalina 2026: estos son los grandes ganadores
La premiación se realizó en el marco del FICCI
Este año, los Premios Indica Catalina, evento que celebra lo mejor de la industria audiovisual colombiana se tomó la Plaza de la Aduana, en el Centro Histórico, en su edición 42.
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Conoce aquí a los ganadores por cada categoría.
GRUPO: FICCIÓN
Mejor Serie de Ficción
• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime
Mejor Dirección de Ficción
• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé
Mejor Libreto de Ficción
• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
Mejor Actriz Protagónica
• Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix
Mejor Actor Protagónico
• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
Mejor Actriz de Reparto
• Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix
Mejor Actor de Reparto
• Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix
Actriz o Actor revelación del año
• Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
GRUPO: DOCUMENTAL, PERIODÍSTICO Y DEPORTIVO
Mejor Documental
• Chiribiquete - Señal Colombia RTVC
Mejor Serie Documental
• Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia
Mejor Noticiero Nacional
• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
Mejor Noticiero Regional o Local
• Citynoticias – CityTV.
Mejor Presentador(a) de noticias
· María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
Mejor Producción Periodística
El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporaci√≥n audiovisual El Espejo/RTVC Play
Mejor Producción Deportiva
• Terreno de Juego - Telecafé
Mejor Presentador(a) de Deportes
• María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV
Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)
• Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico
Mejor Producción de canal comunitario
• La Vorágine de José Eustasio - Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC
GRUPO: VARIEDADES, REALITY, COMEDIA Y MUSICAL
Mejor Producción de Variedades
• Bravíssimo – CityTV
Mejor Presentador(a) de Variedades
• Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV
Mejor Reality o Concurso
• Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece
Mejor Producción de Comedia •
• Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime
Mejor Producción Musical
• Armenia - Canal Trece
Mejor Video Musical
• La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films
GRUPO: INFANTIL, JUVENIL, UNIVERSITARIO Y ANIMACIÓN
Mejor Producción Infantil
• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia
Mejor Producción Juvenil
• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Talento Infantil y/o Juvenil
• Majo Vargas - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Producción de Animación
• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia
Mejor Actuación de Voz
• Nara Gutierrez - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece
Mejor Producción Universitaria
• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom
GRUPO: CATEGORÍAS TÉCNICAS
Mejor Edición de ficción
• Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Dirección de Fotografía de ficción
• Diego Forero y Sergio García - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé
Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)
• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Diseño de Vestuario
• Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Musicalización de ficción
• Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
Mejor Diseño Sonoro de ficción
• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
Mejor Edición de no ficción
• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency
Mejor Director de fotografía de no ficción
• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC
Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).
• José Varón - Contracorriente - Telepacifico
Mejor Musicalización de no ficción
• Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico
Mejor Diseño Sonoro de no ficción
• Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia
Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible
- Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix
GRUPO: DIGITAL, TRANSMEDIA Y MARCA
Mejor Producción Transmedia
- Colombia es una Maravilla - OGA Producciones
Mejor Vodcast Conversacional -
- Vamos pa Eso - Fragore Studio
Mejor Vodcast Temático
- Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto
Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet
- La Calle del Mensajero - Inter Rapidísimo
Mejor Spot Publicitario
- Fichaje Nacional - Akira Cine
GRUPO: FAVORITOS DEL PÚBLICO
Producción de Ficción Favorita del Público
- La Vorágine - Quinto Color / Telecafé
Actriz Favorita del Público
- Carmen Villalobos - La Húesped - Netflix
Actor Favorito del Público
- Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3 - Caracol Televisión / Netflix
Noticiero Favorito del Público
- RTVC Noticias - Señal Colombia
Vodcast Favorito del Público
- Más Allá del Silencio con Rafael Poveda - Rafael Televisión S.A.S
Producción de Variedades Favorito del Público
- Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery
Presentador Favorito del Público
- Sara Uribe - Somos Café - Sede TV S.A.S / Telecafé
Mejor Creador de Contenido Digital
- Emiro Navarro
GRUPO: IBEROAMERICANA
Mejor Serie Iberoamericana de Ficción
- Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor Serie de ficción vertical
- Chamado Na Madrugada - Idilio TV
Mejor Serie de ficción web
- Rumbos Cruzados - Dirty Kitchen/Banco Mundial
Mejor corto o short vertical
Los Propios - Telemedellín (Colombia)
Mejor actriz iberoamericana de ficción
- Paulina Dávila - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor actor iberoamericano de ficción
- Pablo Cruz - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor serie documental iberoamericano
- Marcial Maciel: El Lobo de Dios - Warner Bros. Discovery (LATAM)
Los Premios India Catalina 2026 son auditados por la firma JAHV McGregor, garantizando un proceso justo y transparente en todas sus etapas.