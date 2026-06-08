Más de 1.500 policías acompañarán la final entre Nacional y Junior en Bolívar

Desde tempranas horas de este domingo, en muchos hogares de Bolívar ya se habla de fútbol. Algunos alistan la camiseta, otros hacen planes para reunirse con amigos o familiares, mientras los establecimientos comerciales se preparan para recibir a cientos de aficionados que seguirán la final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, programada para las 5:00 de la tarde en la ciudad de Medellín. Aunque el partido se disputará lejos del departamento, la pasión por ambos equipos se siente con fuerza en los municipios bolivarenses.

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Por esta razón, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar dispuso un importante dispositivo de seguridad integrado por más de 1.500 uniformados, quienes estarán acompañando a la ciudadanía antes, durante y después del encuentro deportivo.

Los policías desarrollarán actividades de vigilancia, prevención y control en parques, establecimientos abiertos al público, zonas comerciales y demás lugares donde tradicionalmente se reúnen los aficionados para disfrutar de este tipo de eventos deportivos.

El objetivo de las autoridades es prevenir riñas, lesiones personales, alteraciones a la convivencia y cualquier comportamiento asociado a la intolerancia que pueda empañar una jornada que debe ser motivo de unión y sana competencia.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, invitó a los aficionados a disfrutar del espectáculo deportivo con responsabilidad y respeto.

“El fútbol debe unir a las familias y a las comunidades. Invitamos a todos los aficionados a celebrar con respeto, tolerancia y autocontrol. Ganar o perder hace parte del deporte; la vida, la convivencia y el respeto por los demás están por encima de cualquier resultado. Queremos que esta sea una fiesta deportiva en la que el único protagonista sea el fútbol”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional recordó que el consumo responsable de bebidas alcohólicas, el respeto por las diferencias y el diálogo son fundamentales para evitar hechos de violencia asociados a la intolerancia.

El llamado de las autoridades es a celebrar en paz, respetar a quienes apoyan a un equipo diferente y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de las personas. La meta es que al finalizar los 90 minutos, el verdadero ganador sea la convivencia ciudadana en todo el departamento de Bolívar.