FICCI 2026: lo mejor de la televisión colombiana en los India Catalina

En A Vivir Que Son Dos Días conversamos con Emmanuel Restrepo, protagonista de La primera vez, quien se llevó dos galardones como Mejor Actor Protagónico y Actor Favorito del Público. Además, la serie fue la encargada de cerrar la noche al quedarse con el último premio: Mejor Serie de Ficción.

Por otro lado, José Lombana, productor de La Vorágine, destacó el impacto de esta producción, que no solo se consolidó como una de las más importantes de la televisión pública, sino también como la más premiada de la velada con seis reconocimientos, luego de obtener 22 nominaciones, marcando un hito en la industria audiovisual colombiana.

Para Emmanuel Restrepo, los premios fueron algo inimaginable, razón por la cual no tenía ningún discurso preparado. El actor también resaltó la importancia de cerrar ciclos, asegurando que La primera vez tuvo el final que su historia merecía. Además, reconoció que estar nominado en una categoría decidida por el público ya representaba, en sí mismo, un gran logro.

Por su parte, José Lombana expresó la emoción de ver en lo que se convirtió uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión pública. Destacó que gran parte de los reconocimientos obtenidos fueron en categorías técnicas, lo que, según él, evidencia el valor del trabajo en equipo y el compromiso de cada persona involucrada en la producción.

Sin embargo, más allá de los logros y la celebración, la jornada también estuvo marcada por un hecho que generó preocupación en la industria, ya que el pasado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, un hombre atacó a varias personas que hacían parte del set de grabación de Sin Senos Sí Hay Paraíso.

En medio de una celebración a la excelencia audiovisual, la tragedia dejó un llamado urgente a la reflexión sobre la intolerancia en el mundo del entretenimiento.