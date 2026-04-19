El teatro y la inteligencia artificial se unen para crear la obra “Rent a Feeling” en Bogotá

En medio de una era marcada por la tecnología y la creciente sensación de soledad, la compañía Contradicción Arteatro presenta esta puesta en escena que reflexiona sobre el uso de la inteligencia artificial como sustituto de las relaciones humanas. Escrita y dirigida por Lina Rivero, la obra propone una mirada contemporánea a problemáticas emocionales desde el lenguaje teatral.

En A Vivir Que Son Dos Días, Lina Vivero y Walter Muró, productor, explicaron que la obra nace de una realidad cada vez más común: personas que recurren a la inteligencia artificial como una especie de terapeuta. “Hoy por hoy usamos la inteligencia artificial como nuestro psicólogo”, señaló Lina.

Desde la escena, la propuesta se construye a partir de la comedia, pero con un trasfondo emocional profundo. Los personajes reflejan situaciones cotidianas en las que la soledad, la vergüenza o la dificultad para expresar sentimientos llevan a las personas a buscar respuestas fuera de sus entornos cercanos.

Walter, por su parte, resaltó el carácter colectivo del montaje, subrayando que el proceso creativo permitió enriquecer la obra desde distintas miradas artísticas, más allá del texto original.

Además, la puesta en escena combina una estética inspirada en los años 60 con elementos futuristas, una decisión que busca generar distancia en el espectador, pero al mismo tiempo advertir que el futuro que plantea la obra ya es parte del presente.

Rent a Feeling tendrá funciones el domingo 19 y los días 23 y 24 de abril, en el Auditorio Sonia Fajardo Forero de la Universidad Conrad Lorenz, en Bogotá.

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