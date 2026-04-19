Choque entre Petro y campaña de Paloma Valencia por propuestas sobre Buenaventura

Un nuevo rifirrafe político se desató entre el presidente Gustavo Petro y sectores de la campaña de Paloma Valencia, esta vez por el futuro de Buenaventura y el acceso al agua potable en el puerto.

La exministra Alicia Arango, quien hace parte del entorno político de la campaña, respaldó a Juan Daniel Oviedo tras sus declaraciones sobre la necesidad de potabilizar el agua en Buenaventura.

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“Si hay alguien en Colombia para quien Buenaventura es una prioridad, es Juan Daniel Oviedo. No de ahora, de siempre”, escribió Arango en sus redes sociales.

El pronunciamiento generó una dura reacción del presidente Petro, quien cuestionó tanto a Arango como a gobiernos anteriores, especialmente el del expresidente Iván Duque.

“Alicia, su hija votó por subir la tasa de interés del Banco de la República… fue contra Santos y usted. Y el expresidente Duque, durante su gobierno, se realizaron los paros del Pacífico. Fueron ustedes quienes asesinaron e incineraron jóvenes negros”, escribió el mandatario.

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Además, Petro lanzó otra acusación al señalar que sectores políticos afines a Arango habrían contribuido a la exclusión de población afro en estadísticas oficiales: “Fue el que usted apoya electoralmente el que desapareció de las estadísticas poblacionales a dos millones de personas negras”.

Este nuevo enfrentamiento refleja la creciente tensión política de cara a las elecciones de 2026, con Buenaventura como uno de los temas clave en la disputa electoral