Chef colombiano es reconocido como Maestro Cocinero Francés

Nacido en París y de familia colombiana, Andrés Fernándes León construyó su carrera en cocinas de alto nivel alrededor del mundo con un objetivo claro, regresar a Colombia y abrir un restaurante que integrara técnicas internacionales con productos nacionales. Ese proyecto se materializó en Cascajal, en Bogotá, donde ha desarrollado una cocina colombiana contemporánea que resalta la biodiversidad del país.

En A Vivir Que Son Dos Días, el chef destacó que este reconocimiento, entregado en Seúl, Corea del Sur, representa una recompensa a muchos años de esfuerzo y sacrificio, tras más de dos décadas dedicadas a la cocina.

Además, resaltó que uno de los mayores valores de su propuesta es trabajar con producto local, mostrando su versatilidad más allá de los usos tradicionales. Ingredientes como las frutas colombianas, explicó, tienen un potencial enorme dentro de la alta cocina, incluso en preparaciones saladas.

El chef también aseguró que la gastronomía colombiana atraviesa un momento clave a nivel internacional, con un creciente interés por parte de cocineros y comensales extranjeros que descubren nuevos sabores en el país.

Con este logro, Andrés Fernández León no solo consolida su carrera profesional, sino que también posiciona a Colombia como un referente emergente en la alta cocina mundial.