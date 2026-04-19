Capturan a siete personas en operativos contra homicidio en Oriente antioqueño

El Carmen de Viboral, Antioquia

La captura de siete personas en Oriente antioqueño se logró en medio de operativos simultáneos realizados en Carmen de Viboral, Guarne y Sonsón, como parte de acciones para contener el homicidio en esta subregión.

De acuerdo con la Policía, durante tres diligencias de registro y allanamiento fueron detenidas siete personas por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y una captura por orden judicial por violencia intrafamiliar.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades de la SIJIN y la SIPOL, en desarrollo de actividades de investigación criminal.

Incautación de armas y droga en operativos

En medio de los operativos, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo pistola, 13 cartuchos y cerca de 1.200 dosis de estupefacientes, que presuntamente serían utilizadas en actividades ilícitas en la zona.

Según las investigaciones, los capturados estarían vinculados a la estructura criminal conocida como El Mesa, dedicada al tráfico de drogas en el Oriente antioqueño.

Las autoridades indicaron que estas actividades ilegales estarían relacionadas con disputas que inciden en hechos de violencia y afectan la seguridad en municipios de la subregión