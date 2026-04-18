¿Y la niñez qué? El conversatorio que pone a los candidatos presidenciales a escuchar a los niños

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, “Conny” Jerez resaltó la importancia de que los aspirantes a la Presidencia escuchen directamente a la niñez y juventud del país. Aunque algunos candidatos aún no han confirmado su asistencia, el encuentro ya tiene fecha y lugar definidos.

Es importante destacar que no se trata de un debate, sino de un conversatorio en el que niños y adolescentes podrán dialogar con los candidatos. El objetivo es que quienes aspiran a gobernar Colombia incluyan en sus planes de gobierno políticas enfocadas en el bienestar de la infancia y la adolescencia.

El evento se llevará a cabo el próximo 22 de abril en la Universidad de los Andes, en Bogotá. La asistencia será con inscripción previa, disponible hasta el 20 de abril. Además, varios canales de televisión ya han confirmado la transmisión del conversatorio para quienes no puedan asistir de manera presencial.