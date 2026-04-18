Vía de Territorio Mío en el Intercambiador de La Carolina está lista y se entrega este miércoles

Durante años, esta conexión simplemente no existía en el mapa de las soluciones de la ciudad. Nadie la había contemplado, nadie había dimensionado su funcionalidad. Hoy, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz la hizo realidad: la vía Territorio Mío – Parque Heredia ya está completamente asfaltada y lista para su entrega.

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En una nueva jornada de inspección de obras, el mandatario distrital verificó en terreno, este sábado, la culminación de los trabajos de aplicación de carpeta asfáltica en esta conexión vial de 690 metros lineales, que enlaza estratégicamente la Transversal 54 y La Cordialidad con Parque Heredia, la antigua vía a Ternera, sectores como Ciudad Jardín, zona de Conurbación con Turbaco o el entorno de la Terminal de Transportes.

“El análisis social que cabe con esta gran obra es: ¿qué habría o seguiría pasando de no existir el Intercambiador de La Carolina y las necesarias vías alternas complementarias? Invasiones, abandono, potreros llenos de forajidos, basureros ilegales y descontrol?; ¿Ahora qué hay? Una estratégica conexión vial; un sur de Cartagena que se moderniza y conquista lugares históricamente abandonados y desolados”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, alcanza el 100 % en su componente de pavimentación y está avanzando en coordinación con el DATT para su próxima habilitación al tráfico vehicular, prevista para este miércoles 22 de abril.

Más que una vía, se trata de una solución estructural a un problema histórico de congestión en la zona. Esta intervención hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador Vial La Carolina, una megaobra que transformará la movilidad en uno de los puntos más críticos de la ciudad.

Resolviendo problemas históricos

“El trauma que se vivía en esta zona era evidente. Aquí había trancones diarios, demoras interminables y una comunidad que pedía soluciones. Estas vías complementarias del Intercambiador responden precisamente a ese clamor de los cartageneros. No estamos improvisando: estamos planificando la ciudad que viene, resolviendo problemas históricos y preparándonos para una gran transformación en la movilidad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario también destacó el impacto que ya han tenido estas soluciones viales. “Ya entregamos una primera vía en enero, que conecta Parque Heredia con La Carolina, y hoy vemos cómo ha mejorado los tiempos de desplazamiento. Esta segunda conexión en Territorio Mío consolida esa estrategia y nos acerca cada vez más a lo que será el gran Intercambiador de La Carolina, una obra que cambiará definitivamente la forma en que nos movemos en el sur de Cartagena”, añadió.

La nueva conexión en Territorio Mío no solo mejorará la movilidad, sino que impulsará el desarrollo de toda la zona, facilitando el acceso a viviendas, servicios y oportunidades para miles de familias.

Con esta obra, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso de ejecutar soluciones donde antes no se miraba. Porque cuando se identifican oportunidades y se convierten en obras reales, lo que se construye no es solo una vía: es una nueva forma de pensar y hacer ciudad.