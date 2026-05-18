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18 may 2026 Actualizado 15:16

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Camión que transportaba gaseosas se incendió saliendo de El Carmen de Bolívar

El cargamento iba hacia Ovejas, Sucre

Camión que transportaba gaseosas se incendió saliendo de El Carmen de Bolívar

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Camión que transportaba gaseosas se incendió saliendo de El Carmen de Bolívar
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Un tractocamión que transportaba productos de Coca-Cola se incendió en la rotonda de la salida de El Carmen de Bolívar que comunica con el municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre.

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En cuestión de minutos, el vehículo quedó envuelto por el fuego con una densa humareda que afectó momentáneamente la movilidad en el sector.

La emergencia habría sido ocasionada, al parecer, por un posible roce o recalentamiento en las llantas traseras del vehículo.

Varias personas llegaron hasta el sitio y aprovecharon la emergencia para llevarse parte de las gaseosas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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