Sicariato en San Juan Nepomuceno dejó una persona muerta

Un ataque a bala registrado en el barrio Guarumal de San Juan Nepomuceno dejó como resultado la muerte de Jorge Martínez, residente de este sector.

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El crimen ocurrió en plena vía pública, donde hombres armados atacaron a la víctima, generando pánico entre los habitantes de la zona. Dos hombres en moto y el parrillero disparó varias veces. Los homicidas escaparon.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Jorge Martínez se convirtió en la octava víctima de homicidio en lo que va del 2026 en San Juan Nepomuceno, una cifra que ubica al municipio como el segundo con más asesinatos en la subregión de los Montes de María, encendiendo las alarmas entre sus habitantes.