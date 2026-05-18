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18 may 2026 Actualizado 15:25

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Sicariato en San Juan Nepomuceno dejó una persona muerta

La población suma ocho homicidios en 2026

Sicariato en San Juan Nepomuceno dejó una persona muerta

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Un ataque a bala registrado en el barrio Guarumal de San Juan Nepomuceno dejó como resultado la muerte de Jorge Martínez, residente de este sector.

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El crimen ocurrió en plena vía pública, donde hombres armados atacaron a la víctima, generando pánico entre los habitantes de la zona. Dos hombres en moto y el parrillero disparó varias veces. Los homicidas escaparon.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Jorge Martínez se convirtió en la octava víctima de homicidio en lo que va del 2026 en San Juan Nepomuceno, una cifra que ubica al municipio como el segundo con más asesinatos en la subregión de los Montes de María, encendiendo las alarmas entre sus habitantes.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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