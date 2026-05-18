Baleado hombre en establecimiento de Arjona, Bolívar
Se investiga una posible relación con una lista o panfleto que habría circulado recientemente en el municipio
En medio de un ataque sicarial un hombre fue baleado en un establecimiento en Arjona, Bolívar, conocido como ‘Toro Cuero’.
La víctima fue identificada como José Miguel Padilla Pájaro, conocido como ‘Tito’, de 40 años y residente del barrio Las Brisas, se encontraba departiendo con varias personas cuando fue sorprendido por sujetos armados.
Alcanzó a ser llevado herido hasta el hospital local de Arjona, pero posteriormente fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena. José Miguel ‘Tito Padilla permanece bajo pronóstico reservado.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...