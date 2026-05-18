“Tiempo de Gracia World Tour 2026” llegará a Cartagena como una gran experiencia de fe, música y unidad familiar

La ciudad de Cartagena de Indias se prepara para recibir “Tiempode Gracia World Tour 2026”,un encuentro diseñado para reunir a miles de personas en torno a un mensaje de esperanza, amor, restauración y transformación espiritual para toda la familia.

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El evento se realizará el próximo sábado 20 de junio en la Plaza de Toros de Cartagena de Indias y promete convertirse en una experiencia inolvidable donde la música,la adoración y los mensajesde inspiración serán protagonistas.

Más que un concierto o una conferencia, “Tiempo de Gracia World Tour 2026” busca crear un espacio de unión para personas de todas las edades, culturas y comunidades, brindando una experiencia cercana y significativa enfocada en fortalecer la fe, renovar las fuerzas y compartir momentos especiales en familia.

La jornadacontará con la participación de importantes invitados y artistas cristianos, entre ellos Jon Carlo, el Profeta Felipe Bossio, la Pastora Nancy Hernández, Celestial Sound, el Coro Gospel Universidad de Bellas Artes junto a la Sinfónica de Bolívar y Grupo Musical 360, Santiago García y su banda Anhelamos Tu Presencia, además del Grupo Voz Profética para las Naciones, quienes harán parte de esta gran celebración con música en vivo, mensajes de esperanza y momentos de inspiración espiritual.

Adicionalmente, el eventotendrá un importante enfoque social, destinando parte de sus esfuerzos y proyectos a apoyar obras sociales dirigidas a madres cabeza de hogar y comunidades vulnerables, reafirmando así el compromiso de “Tiempo de Gracia” con la transformación y el impacto positivo en la sociedad.

La organización adelanta actualmente una gira de medios y alianzas estratégicas para fortalecer la convocatoria y consolidar este encuentro como uno de los eventos de fe y familia más importantes de la región Caribe durante el 2026.