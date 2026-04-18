Santa Marta avanza en la modernización del alumbrado público con más de 10 mil reportes solucionados

En Santa Marta se avanza en el fortalecimiento del servicio de alumbrado público, destacando la atención de 13.460 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, en el marco del proceso de reasunción del servicio por parte del Distrito.

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De acuerdo con el balance entregado por la Subsecretaría de Hábitat y Servicios Públicos, 10.609 reportes ya han sido solucionados. Actualmente, ya se encuentra en ejecución uno de los tres proyectos aprobados para mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Las intervenciones se iniciaron en el Parque del Agua y actualmente avanzan en el polideportivo distrital. Posteriormente, los trabajos se extenderán a las principales avenidas, el sector hotelero y la vía a Minca, desde el puente de La Lucha hasta el puente El Doctor, donde se realizará el cambio de luminarias de sodio a tecnología LED de última generación.