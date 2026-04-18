Santa Marta avanza en la modernización del alumbrado público con más de 10 mil reportes solucionados
Los barrios con mayor número de reportes son Once de Noviembre, Taganga, Los Almendros, Centro y el sector de Gaira, donde se han concentrado las acciones operativas para mejorar la prestación del servicio.
En Santa Marta se avanza en el fortalecimiento del servicio de alumbrado público, destacando la atención de 13.460 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, en el marco del proceso de reasunción del servicio por parte del Distrito.
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De acuerdo con el balance entregado por la Subsecretaría de Hábitat y Servicios Públicos, 10.609 reportes ya han sido solucionados. Actualmente, ya se encuentra en ejecución uno de los tres proyectos aprobados para mejorar la cobertura y calidad del servicio.
Las intervenciones se iniciaron en el Parque del Agua y actualmente avanzan en el polideportivo distrital. Posteriormente, los trabajos se extenderán a las principales avenidas, el sector hotelero y la vía a Minca, desde el puente de La Lucha hasta el puente El Doctor, donde se realizará el cambio de luminarias de sodio a tecnología LED de última generación.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...