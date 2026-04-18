Ofrecen hasta $250 millones por cabecillas criminales en el Oriente antioqueño

Refuerzan la seguridad en Rionegro y Marinilla tras aumento de homicidios. Foto: Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

Las recompensas en Oriente Antioqueño fueron anunciadas este 18 de abril tras un Consejo de Seguridad en Rionegro, donde autoridades definieron acciones contra el homicidio en municipios del altiplano.

Recompensas en Oriente Antioqueño por cabecillas de estructuras criminales

El Gobierno departamental ofreció hasta 250 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Pirry’, señalado como cabecilla de la estructura El Mesa.

Además, se anunciaron recompensas de hasta 100 millones de pesos por alias ‘Bombo’ y ‘El Loco’, también de El Mesa, y por ‘Fresita’, presunto integrante del Clan del Golfo.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, estos serían los responsables de hechos violentos recientes en el altiplano del Oriente antioqueño.

Piden reactivar orden de captura contra ‘El Montañero’

Durante el anuncio de las recompensas en Oriente Antioqueño, el mandatario también solicitó a la Fiscalía General de la Nación reactivar la orden de captura contra alias ‘El Montañero’, señalado como principal cabecilla de El Mesa.

“Igualmente, le pedimos a la fiscal Camargo que le vuelva a dar vigencia a la orden de captura contra este criminal”, afirmó.

Solicitan circular roja contra alias ‘Pirry’

El gobernador pidió a la Policía Nacional de Colombia gestionar una circular roja de Interpol contra alias ‘Pirry’, por quien se concentra la mayor recompensa anunciada.

“Estos son los cabecillas que aquí, en el altiplano del Oriente, se presume son los responsables de los hechos violentos que se han presentado”, puntualizó.