Minería ilegal con explosivos de Ecuador amenaza los Farallones de Cali: MinAmbiente toma medidas

En una operación militar y policial fueron destruidos 17 campamentos de extracción ilegal de oro en los Farallones de Cali

AMBIENTE

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, alertó sobre un hecho delictivo en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali que podría poner en peligro el ecosistema. Se investiga la posible presencia de minería ilegal de oro dentro de esta área protegida.

Según la jefe de la cartera de Ambiente, esta actividad representa una triple amenaza: deterioro de los ecosistemas, afectación al recurso hídrico y presencia de actores armados ilegales en la zona.

Durante una visita técnica en Cali, el Ministerio anunció cuatro medidas clave:

Cierre de minas ilegales: Se realizarán recorridos para ubicar los puntos de explotación y proceder a su clausura técnica y definitiva.

Se realizarán recorridos para ubicar los puntos de explotación y proceder a su clausura técnica y definitiva. Judicialización: En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se avanzará en procesos contra los responsables.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se avanzará en procesos contra los responsables. Remediación ambiental: Se destinarán recursos de regalías del sector eléctrico, administrados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para recuperar las zonas afectadas.

Se destinarán recursos de regalías del sector eléctrico, administrados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, para recuperar las zonas afectadas. Trabajo con comunidades: Se instalará una mesa permanente con organizaciones locales para enfrentar la minería ilegal.

Explosivos provenientes de Ecuador

Uno de los hallazgos más delicados fue el descubrimiento de explosivos utilizados en estas actividades, los cuales, según la ministra, provendrían de Ecuador. Este hecho encendió las alertas sobre redes transnacionales de suministro ilegal.

“Vamos a activar canales diplomáticos para frenar este tráfico de explosivos”, indicó Vélez.