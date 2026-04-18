‘La Vorágine’ hace historia: lidera los Premios India Catalina con 22 nominaciones

Este ambicioso proyecto es el resultado del trabajo conjunto de ocho canales regionales, que unieron esfuerzos para crear una producción que, para muchos, está a la altura de estándares internacionales. Un reflejo del crecimiento del nivel audiovisual en el país y del potencial narrativo de quienes le apuestan a contar historias desde Colombia.

Durante una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, José Lombana y Erick Rodríguez, productor y actor de la serie respectivamente, destacaron la importancia de este proyecto, así como el valor de la creatividad y el trabajo en equipo para lograr un resultado de alto nivel. La producción contó con la participación de reconocidos actores como Vivi Serna, Juan Pablo Urrego, Majida Issa y Diego Vásquez, entre otros.

Uno de los principales retos en la preproducción fue adaptar una historia ambientada hace más de un siglo. Aunque muchas producciones suelen grabarse en locaciones cercanas a Bogotá, por temas logísticos “La Vorágine” apostó por llevar su rodaje a territorios como San José del Guaviare, lo que le permitió capturar de manera auténtica la riqueza cultural y la biodiversidad del país.

En julio de 2025, la serie llegó a la plataforma de HBO, donde logró posicionarse en el Top 1 en cerca de 19 países durante más de un mes. Además, se convirtió en la producción nacional con más nominaciones en la historia de la televisión colombiana.

Bajo la premisa “habla de tu aldea y serás universal”, el proyecto, que fue una apuesta de la productora Quinto Color, logró conectar con audiencias globales al mantener la esencia de la obra original