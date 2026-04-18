La versión 52 del Festival Folclórico Colombiano tiene imagen oficial

Tolima

La versión 52 del Festival Folclórico Colombiano tendrá como imagen oficial el diseño llamado ‘Desfile Magno: Expresión viva del folclor’; destacándose como una apuesta visual que rinde homenaje a las tradiciones más arraigadas del departamento.

Este diseño pone en el centro al puma matachín, figura icónica del desfile, rodeado de elementos que evocan la riqueza cultural de la región.

En la composición, una pareja vestida con trajes típicos del Tolima baila bambuco tolimense, recordando que la danza es símbolo de identidad y tradición en la sangre pijao. A su alrededor, detalles como el poncho, la flor de ocobo y el colibrí cabecicastaño refuerzan el orgullo regional, mientras la Catedral de Ibagué, al fondo, conecta la imagen con el corazón de la ciudad.

El autor de esta propuesta es Juan David Osorio, diseñador gráfico ibaguereño, quien fue seleccionado como ganador de la Fase 1: Creación de la línea gráfica del Festival Folclórico Colombiano, en el marco del Portafolio Municipal de Estímulos ‘Ibagué crea, Ibagué inspira, Ibagué es una nota’. Su trabajo logró sintetizar en una sola imagen los elementos más representativos de la cultura tolimense.

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“Pero para mí lo primordial es el orgullo, el orgullo de poder realizar algo y dejarlo en la historia para el festival.” Así lo mencionó Jua David Osorio diseñador de la imagen oficial del 52º Festival Folclórico Colombiano.

Por su parte, el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández Cala, destacó la importancia de este tipo de convocatorias para el fortalecimiento del sector artístico local: “Estos espacios permiten visibilizar el talento de nuestros artistas y consolidar procesos que enaltecen nuestras tradiciones. La imagen seleccionada refleja con fuerza lo que somos como ciudad: cultura, diversidad y orgullo por nuestras raíces”.

Finalmente, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, aseguró que el Festival Folclórico Colombiano, une a los tolimenses y convoca al país.

“Estamos cansados de las violencias en Colombia, es que este festival hace más de 5 décadas nace precisamente para apaciguar la violencia que vivíamos los colombianos y hoy más que nunca este festival, reanima, revitaliza esa razón de ser, para decirle al pueblo colombiano que paz desde el departamento del Tolima es la que debe imperar en Colombia”, puntualizó.