La Policía Tolima capturó a dos sicarios que acababan de asesinar a una persona en El Espinal

Tolima

El comandante de la Policía en el Tolima, coronel John Anderson Vargas, se refirió a los hechos violentos que se registraron en la tarde del viernes 17 de abril en el municipio de El Espinal que dejaron a dos personas muertes en casos de sicariato aislados.

El primer hecho se presentó en el barrio Villa Catalina donde una persona fue lesionada con arma de fuego quien murió debido a la gravedad de las heridas ocasionas por un sicario.

“Se activó un plan candado, aunque no se logró la captura de la persona involucrada, esta se encuentra plenamente identificada y avanzamos en la recolección de elementos materiales probatorios para la expedición de la orden de captura”, dijo el coronel, John Anderson Vargas.

Por otra parte, en menos de una se registró otro caso de homicidio en el barrio Isaías Olivar donde fue ultimado un sujeto conocido con el alias de ´Pescuezo´ quien alcanzó a ser trasladado al hospital San Rafael, pero pese a los esfuerzos médicos murió.

“Por información entregada por la comunidad y la rápida reacción de las unidades policiales se logra la captura de alias ´Topo´ de igual forma fue aprehendido un menor de edad”, reveló el comandante de la Policía Tolima.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán presentados ante la Fiscalía para que se defina su situación jurídica “Rechazamos estos hechos que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos y enviamos un mensaje claro, no habrá espacio para la impunidad”, puntualizó el oficial.

Por su parte, en su cuenta de X la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló otros detalles de la captura de estas dos personas que habría participado en este caso de sicariato.