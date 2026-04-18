Honduras condena a 5 colombianos a más de 11 años de cárcel por narcotráfico

Un juzgado de Honduras condenó a cinco colombianos a más de 11 años de prisión después de interceptarlos en septiembre de 2024 en una lancha rápida con 3.993 kilos de cocaína en el Caribe hondureño, informó el Ministerio Público (Fiscalía).

La condena se obtuvo mediante un procedimiento abreviado impulsado por la Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), indicó la Fiscalía hondureña en un comunicado.

Los sentenciados fueron identificados como:

Álvaro Castro Escalante

Laider Castro Morales

Luis Antonio Polo Silva

Gorji Otero Pomares

Jorge Alfredo Colemer Haylock (quien también tiene nacionalidad hondureña)

Los colombianos fueron capturados el 30 de septiembre de 2024 en una embarcación tipo go fast o lancha rápida en la que transportaban 3.993 kilos de cocaína distribuidos en 160 fardos, según un informe oficial.

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La embarcación fue interceptada en los bancos de pesca conocidos como Rosalinda, en el Caribe hondureño, a unas 272 millas náuticas de la estación de la Fuerza Naval de Honduras en Puerto Castilla, departamento caribeño de Colón.

Tras la captura en alta mar, los sospechosos y el cargamento, que fue incinerado el 11 de octubre de 2024, fueron trasladados a la Estación Naval de Puerto Castilla, en Trujillo (Colón), donde peritos de la ATIC realizaron el procesamiento de la escena y el conteo oficial de la droga.

Por su posición geográfica, el territorio hondureño es utilizado por narcotraficantes internacionales que envían cargamentos, especialmente de cocaína, a Estados Unidos, en avionetas y embarcaciones rápidas que navegan por el Caribe.

Honduras decomisó el año pasado más de un millón de arbustos de coca, 1.562 kilos de cocaína y más de 1.500 kilos de marihuana, según cifras de las autoridades.