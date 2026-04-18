Dos personas murieron calcinadas en un vehículo que se accidentó en la vía Guamo – Saldaña

Tolima

Los Bomberos Voluntarios del municipio del Guamo, Tolima, confirmaron que atendieron una emergencia por incendio vehicular en el kilometro 20 de la vía Guamo – Saldaña en el que perecieron dos personas.

El hecho se registró sobre las 11 de la noche de este viernes 17 de abril cuando los equipos de emergencias fueron alertados sobre la incineración de un vehículo particular.

Al llegar al sitio los bomberos encontraron en llamas un automotor de placas ABQ 621, procedimiento a sofocar la conflagración y encontrando a dos ocupantes sin vida.

“El caso fue entregado a la Policía, Sijín y la concesión Autovía para que procedieran a manejar la escena de los hechos. Al sitio asistió también llegó una móvil del municipio de Saldaña que ayudó en las labores de atención de la emergencia”, revelaron los Bomberos Voluntarios del municipio del Guamo.

Una versión preliminar apunta a que los ocupantes del vehículo sufrieron un accidente de tránsito que ocasionó la conflagración y muerte de estas dos personas.

Por ahora, las autoridades de tránsito y transporte del Tolima no han entregado el reporte oficial de este caso que se registró en la vía que une a los municipios del Guamo y Saldaña al sur del Tolima.