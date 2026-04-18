Doble homicidio en Hobo-Huila genera alarma y activa operativos de seguridad

En lo corrido del año, se han registrado tres homicidios en el municipio. Foto Redes Sociales.

Neiva

Un hecho de violencia sacudió la tranquilidad del municipio de Hobo durante la madrugada. Según informaron las autoridades, los sucesos ocurrieron en la zona urbana, específicamente en establecimientos públicos de la localidad. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes no están acostumbrados a este tipo de episodios.

De acuerdo con las versiones, hacia las 2:00 de la mañana varios jóvenes fueron sorprendidos en un billar, donde un hombre fue asesinado. En otro establecimiento similar, ubicado en un punto distinto del municipio, una mujer también perdió la vida en circunstancias violentas. Además, una tercera persona resultó herida y recibe atención médica.

Según Yhon Mora, comento que “tras lo ocurrido, las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de los responsables. El doble homicidio ha dejado en alerta y zozobra a la comunidad, en un municipio que históricamente se ha caracterizado por mantener condiciones de orden público estables y bajos índices de criminalidad”.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Armando Trujillo Náñez y Tatiana Olarte. Aunque los hechos serían aislados, las autoridades investigan si están relacionados con retaliaciones, ajustes de cuentas o posibles actos de venganza. Testigos afirman que fueron hombres que se movilizaban en motocicletas, llegaron al sitio y sin mediar palabra dispararon sus armas contra los asistentes.

En lo corrido del año, se han registrado tres homicidios en el municipio, incluyendo los dos ocurridos en la noche anterior. Según el balance oficial, esta cifra representa una disminución frente al mismo periodo del año 2024, cuando los casos de violencia eran más elevados.