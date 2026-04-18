Destruyen complejo minero ilegal que producía más de $15 millones a las disidencias en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Arnold Esneider Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, reveló detalles de la operación que se realizó contra la minería ilegal en el municipio de Chaparral ubicado al sur del del Tolima.

La operación fue liderada por el Ejército Nacional con el apoyo de la División de Asalto Aérea, la Brigada contra la extracción ilícita de yacimientos mineros, la Brigada contra el Narcotráfico número 3 y tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional con el apoyo la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Batallón de Movilidad y Maniobra Número 5.

“Logran asestar un golpe contundente contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el sur del departamento del Tolima más exactamente en el área rural del municipio de Chaparral limite con el municipio de Ataco”, dijo el coronel, Arnold Esneider Pérez.

El oficial aseguró que en la operación se logró la neutralización de 9 unidades de producción minera, la destrucción de 9 máquinas amarillas utilizadas para la explotación ilícita, 9 clasificadoras, un motor y más de 16 mil galones de ACPM.

“Este complejo de infraestructura tenía un valor aproximado de $2.900 millones y generaba un recaudo de más de $15.900 millones a favor de las economías ilícitas de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc”, puntualizó.

En el operativo fueron necesarios movilizar más de 100 integrantes del Ejército que lograron asegurar la zona para proceder a la incautación de los elementos utilizados para ejercer la minería ilegal por parte de esta organizaciones delincuenciales.