Caracol Radio y Copa Airlines llevan a 17 oyentes a destinos sede del Mundial 2026

Caracol Radio y Copa Airlines lanzan concurso que premia a 17 oyentes con tiquetes dobles ida y regreso para viajar a destinos internacionales. Los ganadores podrán elegir una de las ciudades sede del Mundial de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, o cualquiera de los más de 85 destinos que ofrece Copa Airlines en el continente.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán escuchar el programa 6 AM W de Caracol Radio entre el 20 y el 30 de abril. El último día del concurso -30 de abril- los oyentes tendrán la oportunidad de llamar al programa y responder correctamente una pregunta relacionada con Copa Airlines, así como cumplir con la dinámica planteada al aire previamente por el programa.

Quienes acierten podrán ganar un tiquete doble para viajar a uno de los destinos asociados al Mundial de fútbol o a cualquiera de las rutas disponibles de la aerolínea.

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Condiciones para reclamar el premio

Los ganadores deberán enviar los siguientes Términos y Condiciones debidamente firmados dentro del plazo establecido al correo indicado por la organización. En caso de no cumplir con este requisito, se entenderá que renuncian al premio.

Para más información sobre destinos, rutas y servicios de la aerolínea, los interesados pueden consultar: www.descubrecopa.com.