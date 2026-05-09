Día de la Madre en Bolívar estará custodiado por más de 1.500 hombres y mujeres policías

Mientras en miles de hogares bolivarenses las mesas comienzan a llenarse de flores, abrazos y reuniones familiares, en las calles otros preparan una misión distinta: cuidar que esta fecha, una de las más sensibles y emotivas del año, transcurra en paz.

Desde tempranas horas de este fin de semana, 1.513 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados en todo el departamento de Bolívar para garantizar la seguridad y la convivencia durante la celebración del Día de la Madre.

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Con el mensaje institucional “Gracias por proteger con amor”, el Departamento de Policía Bolívar anunció un amplio dispositivo de seguridad que incluirá planes operativos, preventivos y pedagógicos en los 34 municipios y siete corregimientos de su jurisdicción.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal será evitar hechos de intolerancia, riñas, violencia intrafamiliar y delitos que históricamente aumentan durante esta celebración. Para ello, la institución dispondrá de toda su capacidad humana, logística y tecnológica, además de actividades comunitarias y campañas de sensibilización dirigidas a las familias bolivarenses.

Durante el fin de semana también se desarrollarán jornadas lúdicas, actividades recreativas y controles en distintos sectores del departamento, buscando fortalecer la unión familiar y promover una celebración responsable.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, aseguró que el trabajo será articulado con las Fuerzas Militares y las autoridades del orden departamental y municipal.

“Trabajaremos de manera articulada con las Fuerzas Militares y autoridades del orden departamental y municipal en todos los planes estratégicos de prevención, control y acompañamiento durante esta celebración, con el propósito de garantizar la tranquilidad y la convivencia ciudadana”, expresó el oficial.

El alto mando policial hizo además un llamado a los ciudadanos para vivir esta fecha con tolerancia, prudencia y respeto por la vida, priorizando el diálogo y la sana convivencia.

Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades están evitar riñas y discusiones bajo efectos del alcohol, no caminar por zonas solitarias durante la noche, proteger los objetos personales y acudir inmediatamente a la línea 123 en caso de emergencia o ante cualquier situación sospechosa.

La Policía también reiteró la importancia de denunciar cualquier caso de violencia basada en género o violencia intrafamiliar a través de la línea 155, recordando que muchas mujeres suelen ser víctimas de agresiones precisamente durante este tipo de celebraciones familiares.

Asimismo, las autoridades recomendaron fortalecer las medidas de seguridad en las viviendas y evitar confrontar a delincuentes en caso de hurto, priorizando siempre la protección de la vida.

“Que el mejor regalo para mamá sea un comportamiento ejemplar, respetuoso de las normas y solidario con los demás”, fue el mensaje final entregado por la institución a todos los bolivarenses durante esta jornada especial.