Aguas de Cartagena avanza en su plan de inversión 2026–2027

En el marco de las acciones adelantadas para mejorar la prestación del servicio de acueducto, Aguas de Cartagena informa que, tras la primera intervención realizada en uno de los módulos de sedimentación de la planta de tratamiento de agua potable El Bosque y luego del análisis del comportamiento operativo del sistema, se ha evidenciado una mejora en las presiones y en la continuidad del servicio en algunos sectores críticos de la ciudad.

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No obstante, persisten afectaciones relacionadas con bajas presiones e interrupciones del suministro, las cuales serán superadas progresivamente en la medida en que avance el plan integral de mantenimiento previsto para la vigencia 2026–2027.

Este comportamiento confirma que la situación responde a condiciones estructurales del sistema, asociadas no sólo a limitaciones en la capacidad de la infraestructura y a la calidad del agua cruda captada, sino también al crecimiento acelerado de la demanda formal, que ha desbordado las proyecciones iniciales, así como al aumento de conexiones ilegales.

Frente a este escenario, la empresa avanza en un plan de intervención 2026–2027, respaldado por inversiones orientadas a estabilizar la operación del sistema y mejorar progresivamente la continuidad del servicio.

Este plan se estructura en cuatro líneas principales de acción:

1. Optimización de la infraestructura crítica

Se continuará con el proceso de reposición de los módulos de sedimentación de la planta de tratamiento de agua potable El Bosque. Adicionalmente, se implementarán sistemas de estabilización y control de la calidad del agua cruda.

2. Refuerzo del proceso de distribución del agua

Se implementarán acciones orientadas a una administración más eficiente y dinámica del recurso hídrico disponible, incorporando ajustes en la regulación de presiones, la optimización de controles operativos y la aplicación de esquemas más flexibles de distribución de zonas, que permitan equilibrar mejor la prestación del servicio.

3. Fortalecimiento de la capacidad operativa

Se ampliará la capacidad de atención de daños y mantenimiento del sistema, con el objetivo de reducir pérdidas, mejorar tiempos de respuesta y asegurar una operación más confiable.

4. Gestión eficiente del recurso hídrico

Se llevarán a cabo procedimientos para el control de pérdidas, la normalización del servicio en zonas de alta complejidad y el fortalecimiento de la relación con las comunidades, acompañadas de estrategias de comunicación y promoción del uso responsable del agua.

5. Obras en la infraestructura de distribución

Se realizarán obras de sectorización y redistribución que permitirán mejorar la eficiencia hidráulica del sistema y avanzar hacia una prestación más equilibrada del servicio.

La ejecución de estas acciones genera incomodidades temporales en algunos sectores, por lo cual ofrecemos excusas a la ciudadanía. Sin embargo, es importante señalar que estas intervenciones son necesarias para mejorar de manera estructural el sistema y garantizar un servicio más estable y confiable en toda la ciudad.