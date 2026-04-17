Vallecaucanos brillan con oro en la Copa Mundial de Patinaje Artístico

El talento vallecaucano volvió a destacar a nivel internacional. Brayan Carreño y Jeshua Folleto se colgaron la medalla de oro en la modalidad de solo danza, en las categorías sénior y júnior, respectivamente, durante la primera fase de la Copa Mundial de Patinaje Artístico 2026 que se disputa en Buenos Aires, Argentina.

Carreño, múltiple campeón mundial, se impuso en la categoría sénior con una puntuación de 162.07, superando al italiano Yuri Allegranti y al estadounidense Sean Folstein, en una actuación que ratifica su vigencia en la élite del patinaje artístico.

Por su parte, Folleco también se subió a lo más alto del podio en la categoría júnior tras registrar 144.42 puntos, en una competencia ajustada en la que superó al italiano Luca Buonincontro y al brasileño Felipe Tozatto.

El buen arranque colombiano en esta primera fase también incluyó dos medallas de bronce, obtenidas por Breiner Mosquera en la categoría cadetes de solo danza y por Yosetf Ian Vidal Angulo en la modalidad libre, categoría espoir varones.

La actuación de los deportistas del Valle del Cauca vuelve a evidenciar el protagonismo del departamento en el patinaje artístico internacional, siendo pieza clave en los resultados del país en este tipo de competencias.

La Copa Mundial de Patinaje Artístico 2026 continuará su calendario con una segunda fase en Alemania del 8 al 17 de mayo y una gran final en Italia programada del 1 al 7 de junio.