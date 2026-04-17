Tres niñas fueron protegidas por el ICBF tras riesgo de reclutamiento en Nariño

Pasto - Nariño

En las últimas horas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporto tres casos de posible reclutamiento de menores que fueron evitados en el departamento de Nariño, en medio de acciones de monitoreo y reacción implementadas en zona de frontera.

De acuerdo con Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), estos casos fueron atendidos por el equipo de reacción inmediata dispuesto en el territorio, lo que permitió poner a salvo a las menores y evitar que fueran vinculadas a dinámicas de violencia.

“La caracterización de 10 municipios y el equipo de reacción inmediata frente a posibles amenazas ya ha logrado salvar por lo menos 3 casos de posible reclutamiento y en ese caso las 3 niñas se pusieron a salvo, eso ha sido un gran logro de este equipo de paz que está aquí”, indicó la funcionaria.

Según explicó, estas acciones hacen parte de una estrategia que busca prevenir el reclutamiento de menores en zonas vulnerables, a través del seguimiento a riesgos y la articulación con comunidades en distintos municipios del departamento en los que se avanza con diálogos de paz o acercamientos con grupos armados.

La directora señaló que Nariño es un territorio de especial vigilancia a los avances de diálogos y procesos de paz, no obstante advirtieron que es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo para evitar nuevos casos.