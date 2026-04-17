Sebastián Yatra inicia con éxito su “Entre Tanta Gente Tour” en Buenos Aires

Sebastián Yatra reafirmó su amor con Buenos Aires con un concierto sold out que marcó el inicio triunfal de la etapa latinoamericana de su “Entre Tanta Gente Tour”.

Tras su paso por España y Uruguay, el cantante llegó a Argentina para ofrecer una noche llena de euforia y emoción total para sus seguidores.

El show, celebrado el 15 de abril, abrió con “Lienzo”, estableciendo de inmediato el tono inmersivo de la velada.

A lo largo del set, Yatra recorrió sus grandes éxitos como “Tacones Rojos” y “Traicionera”.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando interpretó “Cristina” y “La Pelirroja” entre la audiencia, generando una cercanía única con sus fans.

La noche también incluyó segmentos íntimos, como versiones al piano de “Cómo Mirarte” y “Devuélveme el Corazón”, donde Yatra reflexionó sobre los contrastes de los últimos años y celebró la vida como un milagro compartido.

En otro bloque, sorprendió con un repertorio en clave de cumbia que incluyó “Por Perro”, “Ya No Tiene Novio” y “Por Fin Te Encontré”.

Uno de los momentos más especiales fue la participación de Alonso Gioia, influencer argentino y amigo cercano de Yatra, quien se unió para estrenar “Lo Que Me Pasa Con Vos”, tema que ambos escribieron juntos.

La sorpresa de la noche llegó con la aparición del ícono de la música vallenata colombiana Silvestre Dangond, quien interpretó junto a Yatra “Una Vaina Bien”, desatando una de las ovaciones más intensas de la velada.

El “Entre Tanta Gente Tour” continuará su recorrido por Latinoamérica con paradas en Chile, Colombia y México.

Además, Yatra debutará en el prestigioso programa Austin City Limits el próximo 22 de junio.