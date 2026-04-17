La Registraduría inicia la ruta para las elecciones atípicas en Tunja.

Elecciones al CongRegistraduría explica que el proceso inicia con la notificación y requiere mínimo 55 días de calendario electoral (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá explicó el procedimiento que se debe surtir para la convocatoria de elecciones atípicas en Tunja, tras la nulidad de la elección del exalcalde Mikhail Krasnov, aunque aclaró que aún no ha sido notificada oficialmente del fallo.

La delegada departamental, Diana Carolina Sanabria, señaló que el primer paso es la notificación formal de la decisión judicial, requisito indispensable para avanzar en el proceso. “Formalmente no hemos sido notificados de dicho fallo. Estamos a la espera del mismo”, indicó.

Una vez se cumpla este trámite, la definición de la fecha de las elecciones atípicas quedará en manos del registrador nacional, Hernán Penagos, en coordinación con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. “Con esa fecha se expedirá el calendario electoral, que debe desarrollarse en un mínimo de 55 días”, explicó la funcionaria.

Sanabria precisó que este calendario establece todas las etapas del proceso electoral, desde la organización logística hasta la jornada de votación. Además, indicó que se deberá utilizar el censo de la última elección realizada antes de la convocatoria, lo cual dependerá del momento en que se definan los comicios.

En cuanto a la ejecución, las elecciones atípicas se llevarían a cabo en todos los puestos de votación habilitados en Tunja, de acuerdo con la división político-electoral vigente.

La delegada aclaró que este procedimiento se mantiene incluso si la colectividad ha perdido su personería jurídica, dado que fue la que respaldó la candidatura en su momento. No obstante, cualquier validación adicional corresponde al Consejo Nacional Electoral.