Registraduría adelantará jornada de identificación para jóvenes de comunidad Wayúu en La Guajira

Colombia

Mediante un comunicado, la Registraduría Nacional informó que desde este 16 de abril y hasta el 18 del mismo mes, estará adelantando una jornada de registro civil e identificación en niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Wayúu en el municipio de Manaure, La Guajira.

¿En dónde se realizará la jornada?

Según explicó el ente, esta jornada se adelantará en la comunidad de Siria, dentro del mismo municipio de Manaure, que será la directamente beneficiada.

El registrador Hernán Penagos, durante su visita a Manaure, resaltó la labor conjunta de varias instituciones para hacer realidad este tipo de tareas.

“Mediante la articulación interinstitucional y el despliegue de jornadas en territorio, la Registraduría ha avanzado en el cierre de brechas en materia de subregistro de identificación y continuará impulsando acciones para garantizar el acceso efectivo al registro civil y a la identificación de la población Wayúu”, aseguró.

Se intensifica este beneficio notarial a la comunidad Wayúu

Y es que no es la primera vez que la Registraduría le pone a la lupa a esta labor, pues lo que será esta jornada de abril se suma a las tres ya desarrolladas por el ente en el marco de las ferias interinstitucionales lideradas por la Procuraduría General de la Nación.

Según mencionan en el comunicado emitido, “Estas permitieron la realización de un total de 959 trámites: 895 documentos de identidad (467 registros civiles de nacimiento, 379 tarjetas de identidad y 49 cédulas de ciudadanía) y 64 trámites de plena identidad con el fin de validar que los ciudadanos que vayan a tramitar su documento por primera vez, no lo hayan realizado con anterioridad”.

Ahora, las anteriores jornadas se adelantaron en municipios como Maicao y Uribia.