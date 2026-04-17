¿Olmedo López se siente traicionado por la Fiscalía tras caerse el preacuerdo? su abogado responde

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El proceso judicial contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales testigos en el escándalo de corrupción de los carrotanques, tomó un nuevo rumbo luego de que se acordara que aceptará cargos bajo la figura de sentencia anticipada.

En entrevista, el abogado José Moreno explicó que, pese a la caída del preacuerdo con la Fiscalía, su cliente mantiene intacta su intención de colaborar con la justicia, incluso desde antes de la imputación formal. “Lo importante no es si recibe beneficios, sino que ha tenido la disposición de contar toda la verdad al país”, afirmó.

Sin preacuerdo, pero con colaboración

Moreno aclaró que la decisión de avanzar mediante la aceptación de cargos responde a la voluntad de su cliente de asumir responsabilidad y continuar aportando información clave dentro del proceso.

Según el abogado, Olmedo López incluso renunció a solicitar la libertad por vencimiento de términos, dejando claro que su interés no es evadir la justicia. “Quiere dar la cara al país y continuar colaborando”, señaló.

¿Se siente traicionado?

Consultado sobre si su cliente se siente traicionado por la Fiscalía, Moreno reconoció que López percibe un trato desigual frente a otros implicados.

“Él ha manifestado que no ha sentido el mismo respaldo como testigo colaborador, especialmente frente a otras personas que han entregado menos información y han recibido mayores beneficios”, explicó.

No obstante, el abogado aseguró que confía en la institucionalidad y espera que las fallas en el proceso no terminen favoreciendo a los máximos responsables del entramado de corrupción.

La validez de la colaboración

El defensor insistió en que la Fiscalía sí ha valorado la información entregada por López, la cual ha sido clave para avanzar en procesos judiciales contra otros implicados.

“No es cierto que no le hayan creído. Su colaboración está reflejada en decisiones judiciales”, dijo, al destacar que sus declaraciones han permitido imputaciones y medidas judiciales contra varios involucrados en el caso.

Impacto en el proceso

Moreno explicó que la decisión de acogerse a una sentencia anticipada deja en manos de un juez la determinación de la pena, teniendo en cuenta la aceptación de responsabilidad y el nivel de colaboración brindado.

Asimismo, subrayó que este paso no afecta los procesos de otros implicados, ya que cada caso se tramita de manera independiente dentro de la justicia ordinaria.