Ministerio TIC anuncia nueva fase de CiberPaz con foco en territorios y seguridad digital

El Ministerio TIC da inicio a una nueva versión de CiberPaz, su estrategia de formación y sensibilización digital, con la que busca ampliar la cobertura en territorios y fortalecer el uso seguro de la tecnología en el país.

De acuerdo con la entidad, el programa ha alcanzado a cerca de 3,4 millones de colombianos en procesos de sensibilización y ha llegado a 764 municipios, incluyendo zonas PDET, ZOMAC y regiones rurales donde persisten brechas digitales.

“Han sido tres años donde hemos llegado a más de tres millones de colombianos sensibilizados en todos los territorios. Este programa llega a padres de familia, comunidades étnicas y zonas rurales”, aseguró la ministra TIC, Carina Murcia.

Más allá de colegios: expansión a toda la ciudadanía

Inicialmente enfocado en entornos escolares, CiberPaz amplió su alcance hacia toda la población, en respuesta a un escenario donde el uso de dispositivos digitales atraviesa a todos los grupos sociales.

El programa ha impactado a comunidades indígenas, población afrodescendiente y habitantes de zonas rurales dispersas, con intervenciones en departamentos como La Guajira, Boyacá y Huila, según el balance oficial.

Además de la sensibilización, la estrategia ha permitido certificar a más de 25.000 personas, incluyendo más de 14.000 mujeres, en un intento por reducir brechas de acceso y formación digital.

Formación en inteligencia artificial y prevención de violencias digitales

La nueva fase incorpora una línea de formación estructurada con seis cursos virtuales de 48 horas, enfocados en inteligencia artificial aplicada a contextos laborales, educativos y sociales.

El programa también mantiene su énfasis en la prevención de riesgos en internet, con contenidos sobre violencias digitales, derechos en entornos digitales y gobernanza tecnológica.

En paralelo al lanzamiento, el Ministerio TIC anunció para proceso de comentarios de los colombianos de un proyecto de decreto que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La iniciativa, que estará abierta hasta el 26 de abril, busca recoger aportes ciudadanos y establecer medidas para prevenir riesgos en el uso de plataformas digitales, en un contexto donde aumentan las alertas por delitos informáticos.

El propósito de CiberPaz a puertas de terminar el periodo del Gobierno Petro, se da en medio de un escenario en el que el acceso a la tecnología crece, pero persisten diferencias en el uso seguro y en las capacidades digitales de la población.

CiberPaz se apunta, segun explicó Murcia es intervenir estos vacíos desde la formación y la prevención, especialmente en territorios donde la digitalización avanza más rápido que la educación en su uso.