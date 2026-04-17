Más de 60 eventos culturales gratuitos en Colombia: fechas, ciudades y cómo participar

Colombia entra en modo cultural. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes desplegará una agenda nacional con más de 60 actividades gratuitas para conmemorar el Día Mundial del Circo y el Día Internacional de la Danza, en una apuesta por llevar las artes escénicas a distintas regiones del país.

La programación, que incluye presentaciones, clases abiertas, conversatorios y eventos en espacio público, se desarrollará entre el 18 de abril y el 4 de mayo, con actividades en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, San Andrés, Leticia y Quibdó, entre otros territorios.

Una agenda que va más allá de las capitales

El plan del Gobierno no se limita a los grandes centros urbanos. A través de la estrategia Circuitos Vivos, el Ministerio busca descentralizar la cultura y ampliar el acceso a las artes en regiones donde históricamente ha sido limitado.

Por eso, además de las ciudades principales, la programación llegará a zonas como Puerto Carreño y Puerto Boyacá, y continuará con circuitos culturales entre mayo y junio en rutas como Santa Marta–Riohacha, Ipiales–Quibdó y Pamplona–Cúcuta.

Prrogramese para la oferta cultural

El Día Mundial del Circo, que se conmemora el 18 de abril, contará con al menos 14 actividades enfocadas en visibilizar este sector artístico y fortalecer su reconocimiento en el país.

Por otro lado, el Día Internacional de la Danza tendrá una agenda más amplia, con más de 50 eventos entre el 22 de abril y el 4 de mayo, en un homenaje al legado de Delia Zapata Olivella, quien fue clave de la danza tradicional colombiana.

Una apuesta en medio del debate cultural

La iniciativa se presenta como una de las apuestas para posicionar la cultura como eje de transformación social, promoviendo espacios de encuentro, memoria y construcción de paz a través de las artes escénicas.

Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, con programación disponible a través de los canales oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes